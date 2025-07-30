В этом году аграрии получили на 1 млрд м³ больше воды для полива

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В 2025 году планируется укладка 500 тысяч м² бетонного облицовочного покрытия каналов.

Несмотря на засушливые условия 2025 года, за вегетационный период аграриям было предоставлено 7 млрд м³ поливной воды — на 1 млрд м³ больше, чем в 2024 году. Орошено 1 млн 184 тысячи га сельхозугодий. Об этом сообщили в Минсельхозе.

В рамках реализации плана до 2030 года по строительству бетонно-дренажных (БДР) и бетонно-сетевых (БСР) сооружений из 106 запланированных объектов завершено строительство 10, еще на 12 объектах ведутся работы, на 29 – проектирование.

Отремонтировано и очищено:

429.5 км каналов;

302 гидротехнических сооружения;

123 водомерных поста;

91 насосная станция;

156 насосных агрегатов (девять из них — заменены);

53.5 км коллекторно-дренажных систем.

Системы капельного и дождевального орошения установлены на площади 8.3 тысячи га, из них 1.7 тысячи га – на землях государственной собственности, 6.6 тысячи га – на землях фермерских хозяйств.

Из 1.1 тысячи ранее пробуренных скважин восстановлены 30. Начато строительство завода по производству бетонных облицовок. В 2025 году планируется укладка 500 тысяч м² бетонного облицовочного покрытия каналов.

Источник: economist.kg