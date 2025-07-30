В Кыргызстане с 1 октября ожидается повышение пенсий. В Соцфонде рассказали, на сколько именно

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующий проект постановления подготовил Социальный фонд.

В Кыргызстане с 1 октября 2025 года планируется повышение пенсий. Соответствующий проект постановления подготовил Социальный фонд.



Индексация пенсий проводится ежегодно в пределах средств, заложенных в бюджете Соцфонда.



В рамках поддержки уровня жизни пенсионеров предлагается установить коэффициент индексации страховых частей пенсий в размере 1,10. Это повышение коснется:



пенсий, страховая часть которых не превышает 50 000 сомов — они будут увеличены с коэффициентом 1,10, но не менее чем на 600 сомов [минимальный порог повышения страховой части];

пенсий, где страховая часть превышает 50 000 сомов — индексация составит не более 5 000 сомов [максимальный порог повышения страховой части].

Предварительная потребная сумма на повышение страховых частей пенсии составит 2 млрд 43 млн 874 тыс. 402 сома.



Соцфонд добавляет, что установление минимального порога в размере 600 сомов направлено на защиту интересов малообеспеченных граждан. В то же время установление верхнего предела [5 тыс. сомов] способствует эффективному использованию ресурсов.



В целях реализации статьи 44 Конституции предлагается установить, что для пенсий, которые будут назначаться с 1 октября 2025 года, размер пенсии с учетом базовой части не должен быть ниже прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Он составил 7065 сомов, округленно — 7100 сомов.



По предварительным данным Социального фонда, на 1 октября 2025 года в стране будет около 818,7 тыс. пенсионеров. После индексации средний размер пенсии составит 11 тыс. 226 сомов.



В 2024 году произошло двухэтапное повышение пенсии: уравнение базовой части и повышение страховой части на 18% или на 1000 сомов. Возраст выхода на пенсию в Кыргызстане составляет для женщин — 58 лет, мужчины — 63 года.

Источник: АКИpress

