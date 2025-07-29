Имущественный комплекс «Ошавтотранс» вернули государству

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в процессе выявления фактов незаконной приватизации государственной собственности установил, что в 1999 году на территории города Ош имущественный комплекс РСУ АК «Ошавтотранс», расположенный по улице Нурматова 83 общей площадью 1,5 гектара был выведен незаконно в частную собственность ОсОО «Асай».

В результате проведённых оперативных мероприятий учредители ОсОО «Асай» согласились добровольно вернуть на баланс государства данный имущественный комплекс.

ГКНЬ КР продолжается работа по выявлению незаконно выведенных в ую собственность земельных участков.