Судью Октябрьского райсуда Бишкека обвинили в сексуальных домогательствах

Бишкек, "САЯСАТ.KG". ГКНБ возбудил уголовное дело

ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении судьи Октябрьского районного суда Бишкека.

Как сообщили в спецслужбе, выявлен факт сексуального домогательства со стороны судьи К.Ж.С. по отношению к своему секретарю.

«К.Ж.С., нарушая нормы морали и этики, пользуясь зависимостью потерпевшей ввиду прямого подчинения в служебной иерархии, с мая месяца 2025 года начал понуждать её к действиям сексуального характера, которые проявлялись в домогательствах и навязчивых предложениях интимного характера путём отправки сообщений в WhatsApp.

25 июля генпрокурором в Совет судей было направлено представление о привлечении к уголовной ответственности судьи. По итогам рассмотрения 25 июля К.Ж.С. был официально привлечён в качестве обвиняемого в совершении преступления и в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщили в ГКНБ