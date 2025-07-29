Ташиев оказал матпомощь Нурлану Ногойбаеву, поступившему в Кембридж

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сегодня, 29 июля 2025 года, заместитель Председателя Кабинета Министров КР – Председатель ГКНБ КР, генерал-полковник К.К. Ташиев принял жителя села Ат-Башы Нарынской области Нурлана Ногойбаева. Ногойбаев подал документы и был принят в Кембриджский университет в Англии на магистратуру по специальности «Технологическая политика». Кембриджский университет – считается одним из самых престижных вузов мира, и стоимость контрактного обучения там высокая.

Н.Ногойбаеву ранее была присуждена Президентская стипендия «Эл умуту» с оказанием материальной поддержки. Однако средств было недостаточно для полного покрытия расходов по оплате контракта, поэтому он обратился к Председателю ГКНБ КР К.К.Ташиеву с просьбой оказать содействие по оплате недостающей суммы. Генерал-полковник немедленно удовлетворил просьбу и предоставил Ногойбаеву необходимые средства.

Председатель ГКНБ подчеркнул, что образованная молодежь – будущее страны, и пожелал Нурлану Ногойбаеву успехов в учебе.

Стоит отметить, что Н. Ногойбаев ранее получил степень магистра по направлению «Искусственный интеллект» в одном из университетов Парижа (Франция). Последние два с половиной года он работает инженером в авиационной отрасли в Париже.