МВД предупреждает: в период отпусков возрастает риск краж

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Граждан призывают принять меры по защите своего жилья

Министерство внутренних дел КР в связи с началом сезона отпусков призывает граждан принять меры по защите своего жилья от возможных краж.

В ведомстве отмечают, что летний период, когда многие уезжают на отдых, сопровождается ростом числа квартирных краж. В целях профилактики подобных преступлений сотрудники милиции проводят разъяснительную работу среди населения.

Чтобы обезопасить своё имущество, рекомендуется:

- перед отъездом убедитесь, что все двери, окна и балконы надежно закрыты;

- не оставляйте ключи «под ковриком» или в других легкодоступных местах;

- по возможности установите системы видеонаблюдения;

- попросите соседей или родственников навещать квартиру во время вашего отсутствия.

«Обеспечение безопасности - это общая задача как правоохранительных органов, так и самих граждан. Только совместными усилиями, с проявлением бдительности и ответственности, можно эффективно предотвращать преступления», - призвали в МВД.

Источник: vesti.kg



