Какая погода ожидается в Кыргызстане с 29 июля по 3 августа?

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызстану с 29 июля по 3 августа.
|29 июля
|30 июля
|31 июля
|1 августа
|2 августа
|3 августа
|Чуйская область
|ночью
|+18…+23
|+17…+22
|+17…+22
|+15…+20
|+16…+21
|+16…+21
|днем
|+30…+35
|+29…+34
|+31…+36
|+31…+36
|+32…+37
|+31…+36
|Таласская область
|ночью
|+13…+18
|+11…+16
|+10…+15
|+10…+15
|+11…+16
|+11…+16
|днем
|+28…+33
|+27…+32
|+28…+33
|+29…+34
|+30…+34
|+29…+34
|Баткенская область
|ночью
|+20…+25
|+19…+24
|+19…+24
|+18…+23
|+19…+24
|+19…+24
|днем
|+31…+36
|+32…+37
|+32…+37
|+32…+37
|+33…+38
|+32…+37
|Ошская и Жалал-Абадская области
|ночью
|+20…+25
|+19…+24
|+20…+25
|+19…+24
|+20…+25
|+20…+25
|днем
|+31…+36
|+32…+37
|+32…+37
|+32…+37
|+33…+38
|+32…+37
|Иссык-Кульская область
|ночью
|+16…+21
|+13…+18
|+15…+20
|+14…+19
|+13…+18
|+13…+18
|днем
|+26…+31
|+26…+31
|+26…+31
|+27…+32
|+28…+33
|+27…+32
|Нарынская область
|ночью
|+11…+16
|+9…+14
|+9…+14
|+8…+13
|+9…+14
|+9…+14
|днем
|+25…+30
|+25…+30
|+25…+30
|+26…+31
|+27…+32
|+26…+31
|Бишкек
|ночью
|+21…+23
|+20…+22
|+19…+21
|+18…+20
|+19…+21
|+19…+21
|днем
|+32…+34
|+31…+33
|+34…+36
|+34…+36
|+34…+36
|+33…+35
|Чолпон-Ата
|ночью
|+18…+20
|+15…+17
|+17…+19
|+16…+18
|+15…+17
|+15…+17
|днем
|+27…+29
|+27…+29
|+27…+29
|+28…+30
|+29…+31
|+28…+30
Источник: АКИpress