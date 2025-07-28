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Какая погода ожидается в Кыргызстане с 29 июля по 3 августа?

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Кыргызгидромет опубликовал прогноз погоды по Кыргызстану с 29 июля по 3 августа.

  29 июля 30 июля 31 июля 1 августа 2 августа 3 августа
 
Чуйская область
ночью +18…+23 +17…+22 +17…+22 +15…+20 +16…+21 +16…+21
днем +30…+35 +29…+34 +31…+36 +31…+36 +32…+37 +31…+36
 
Таласская область
ночью +13…+18 +11…+16 +10…+15 +10…+15 +11…+16 +11…+16
днем +28…+33 +27…+32 +28…+33 +29…+34 +30…+34 +29…+34
 
Баткенская область
ночью +20…+25 +19…+24 +19…+24 +18…+23 +19…+24 +19…+24
днем +31…+36 +32…+37 +32…+37 +32…+37 +33…+38 +32…+37
 
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью +20…+25 +19…+24 +20…+25 +19…+24 +20…+25 +20…+25
днем +31…+36 +32…+37 +32…+37 +32…+37 +33…+38 +32…+37
 
Иссык-Кульская область
ночью +16…+21 +13…+18 +15…+20 +14…+19 +13…+18 +13…+18
днем +26…+31 +26…+31 +26…+31 +27…+32 +28…+33 +27…+32
 
Нарынская область
ночью +11…+16 +9…+14 +9…+14 +8…+13 +9…+14 +9…+14
днем +25…+30 +25…+30 +25…+30 +26…+31 +27…+32 +26…+31
 
Бишкек
ночью +21…+23 +20…+22 +19…+21 +18…+20 +19…+21 +19…+21
днем +32…+34 +31…+33 +34…+36 +34…+36 +34…+36 +33…+35
 
Чолпон-Ата
ночью +18…+20 +15…+17 +17…+19 +16…+18 +15…+17 +15…+17
днем +27…+29 +27…+29 +27…+29 +28…+30 +29…+31 +28…+30

Источник: АКИpress

           