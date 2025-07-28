Автор скульптуры Манаса раскрыла замысел монумента на Ала-Тоо

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Длина самой скульптуры составляет 10 метров 30 см. Она выполнена из меди и весит около 4 тонн.

На площади Ала-Тоо установлен новый памятник Айкол Манасу.

По словам автора памятника Тамилы Маматовой, общая высота от постамента до вершины скульптуры составляет 33 метра. Для оформления был выбран белый мрамор, так как он ассоциируется с заснеженными скалами Кыргызстана, а также гармонирует с расположенными вокруг зданиями.

Длина самой скульптуры составляет 10 метров 30 см. Она выполнена из меди и весит около 4 тонн.

«В этой композиции Манас изображен верхом на скачущем коне, что символизирует стремление современного Кыргызстана к развитию и движению вперед. А орел является символом свободы», - пояснила Тамила Маматова.

Источник: Кабар