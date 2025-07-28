В центре Бишкека 7 дней не будет горячей воды

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Горячее водоснабжение отключат с 30 июля по 6 августа

С 30 июля по 6 августа в связи с переврезкой трубопроводов тепловой магистрали ЗПЗ-I по проспекту Чуй к трубам строящейся насосной станции №3 МП «Бишкектеплосеть» на улице Осмонкула будет произведено отключение участка тепловой магистрали на период проведения работ. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Горячее водоснабжение будет ограничено по следующим адресам:

- пр. Чуй, 46, 48, 50, 52, 125, 121 (админ. здание), 123 (медресе);

- ул. Герцена, 95а, 51 (Д/С);

- ул. Гоголя, 109, 111, 113, 107 (Д/С);

- ул. Суюмбаева, 18, 80, 123/1, 73 (РОВД);

- ул. Осмонкула, 40б (ч/ш), 36 (РНМЦ);

- ул. Киевская, 1б, 2б.

Источник: vesti.kg



