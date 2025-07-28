Мясокомбинат в Сулюкте и колледж в Кара-Балте: ГКНБ вернул объекты государству

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по выявлению и возврату незаконно приватизированных имущественных комплексов, на баланс государства возвращено трехэтажное здание гуманитарно-экономического колледжа им.Абая общей полезной площадью 837.6 кв.м. с прилегающим земельным участком 0,45га г.Кара-Балта Чуйской области.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что здание спального корпуса школы-лицея №10 им.Макаренко и прилегающий земельный участок незаконным путем на основании постановления главы Жайылского района на безвозмездной основе был передан в собственность Чуйского университета им. С.Мамбеткалиева. В 2018 году на основании вышеуказанного постановления на данный участок земли был выдан государственный акт на частную собственность.

В 2021 году данный участок на основании договора о безвозмездной передаче недвижимого имущества некоммерческой организации, был незаконнопередан в собственность гуманитарно-экономического колледжа им.Абая.

В настоящее время ГКНБ КР продолжает мероприятия по выявлению и возврату на баланс государства незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов.