Бишкек, "САЯСАТ.KG". Минэкономики КР предупредило о новой схеме обмана граждан
Министерство экономики и коммерции КР предупредило о распространении в социальных сетях и мессенджерах ложных сообщений о государственной помощи с использованием несуществующих лицензий.
В ведомстве подчеркнули, что не выдают никаких лицензий на получение господдержки и не требуют предварительных взносов или переводов денежных средств.
«Минэкономики КР не выдает лицензий на получение госпомощи и не запрашивает предварительные вложения или взносы. Вся официальная информация публикуется только на официальных ресурсах министерства», – сообщили в пресс-службе.
Жителям рекомендовано проверять достоверность информации на сайте mineconom.gov.kg и не переводить деньги мошенникам.
Источник: economist.kg