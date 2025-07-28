Минэкономики КР предупредило о новой схеме обмана граждан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Минэкономики КР предупредило о новой схеме обмана граждан

Министерство экономики и коммерции КР предупредило о распространении в социальных сетях и мессенджерах ложных сообщений о государственной помощи с использованием несуществующих лицензий.

В ведомстве подчеркнули, что не выдают никаких лицензий на получение господдержки и не требуют предварительных взносов или переводов денежных средств.

«Минэкономики КР не выдает лицензий на получение госпомощи и не запрашивает предварительные вложения или взносы. Вся официальная информация публикуется только на официальных ресурсах министерства», – сообщили в пресс-службе.

Жителям рекомендовано проверять достоверность информации на сайте mineconom.gov.kg и не переводить деньги мошенникам.

Источник: economist.kg