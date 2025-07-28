За неделю в Кыргызстане поймали более 320 пьяных водителей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Еще 779 водителей оштрафованы за езду без прав

В Кыргызстане за прошлую неделю выявлено 20 тысяч 548 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Среди выявленных нарушений:

— 324 водителя были пойманы за рулем в нетрезвом состоянии;

— 779 водителей оштрафованы за езду без прав;

— на 145 водителей составлены протоколы за незаконную тонировку;

— оштрафованы 999 пешеходов;

— выявлено 56 фактов автохулиганства;

— 3 тысячи 258 водителей оштрафованы за превышение скорости;

— 7 водителей пойманы с подложными госномерами.

Кроме того, за нарушения ПДД 1 тыс. 711 машин были водворены на штрафстоянку.

Источник: vesti.kg



