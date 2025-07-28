За неделю в Кыргызстане поймали более 320 пьяных водителей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Еще 779 водителей оштрафованы за езду без прав
В Кыргызстане за прошлую неделю выявлено 20 тысяч 548 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.
Среди выявленных нарушений:
— 324 водителя были пойманы за рулем в нетрезвом состоянии;
— 779 водителей оштрафованы за езду без прав;
— на 145 водителей составлены протоколы за незаконную тонировку;
— оштрафованы 999 пешеходов;
— выявлено 56 фактов автохулиганства;
— 3 тысячи 258 водителей оштрафованы за превышение скорости;
— 7 водителей пойманы с подложными госномерами.
Кроме того, за нарушения ПДД 1 тыс. 711 машин были водворены на штрафстоянку.
Источник: vesti.kg