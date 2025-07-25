Хватит хамить и сдирать с туристов!!! Государство наконец-то обратило внимание на тех, кто позорит Ыссык-Көл!

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Заплатил за номер — плати ещё за проход к пляжу. Купил свою кукурузу - плати! Принёс свой зонт — тебя выгонят. Сделал замечание - нахамят.

Каждое лето на Ыссык-Көл — не только солнце, пляжи и озеро, но и, к сожалению, знакомый каждому отдыхающему набор “сюрпризов”: навязчивый сервис, неадекватные цены, грубость, хамовство и банальное вымогательство.

Заплатил за номер — плати ещё за проход к пляжу. Купил свою кукурузу - плати! Принёс свой зонт — тебя выгонят. Сделал замечание - нахамят. Это не единичные случаи, а устойчивое поведение части «сервисных» работников, которые давно забыли, что турист — это гость, а не дойная корова.

Я уже писал пост, когда я не хотел платить за стоянку, на общественной дороге и мне спустили колеса!

Я писал, когда я поставил машину на обочину, а таксисты устроили со мной драку, вымогая деньги.

Я писал, когда я привез свой шезлонг, а местные пытались за него содрать… 250 сом. Типа «со своим на наш пляж нельзя».

Наконец государство обратило на это внимание. Таких хамов и наглецов нужно сажать наряду с бандитами и коррупционерами, так как они своим хамским поведением несут «черный пиар» во все туристические каналы мира.

Глава службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков открыто написал : “Перестаньте хамить туристам и сдирать с них деньги”. Это не просто слова — это позиция государства, которое наконец-то встало на защиту как туристов, так и имиджа страны.

Он ясно дал понять: хватит относиться к отдыху людей как к кормушке. Турист — не источник легких денег, а человек, от которого зависит, приедет ли он снова и порекомендует ли Кыргызстан другим. И если мы хотим развивать туризм, а не топить его в хамстве и алчности, то нужно менять правила игры.

Очень надеюсь, что все хамы и неадекваты, которые позорят наше озеро, будут жестко наказываться! Нужны пара-тройка публичных задержаний!

Кыргызстан может и должен стать местом, куда хочется возвращаться. И если государство всерьёз взялось за тех, кто позорит страну хамством и алчностью, значит, у Иссык-Куля есть шанс вернуть себе доброе имя — не только за красоту природы, но и за культуру гостеприимства!!!

Семетей Аманбеков, журналист