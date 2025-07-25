Бахтияр Алиев: Страховая часть пенсии в Кыргызстане будет увеличена на 10%

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В этом году, с 1 октября планируется проиндексировать страховые части пенсии на коэффициент индексации 1,10, то есть 10%.

Глава Социального фонда Кыргызстана в интервью ИА «Кабар» рассказал, что нынешней осенью повышение пенсий будет выше уровня, который предполагался ранее.

Он подробно остановился на механизмах того, как это будет происходить, и этапах реализации принятого решения. Он так же отметил, что в числе приоритетных задач остается обеспечение своевременной и адекватной индексации пенсий с учётом роста средней заработной платы и уровня инфляции.

По поручению руководства страны принимаются меры, направленные на устойчивое развитие пенсионной системы, и повышение качества жизни пожилых граждан и уязвимых категорий населения.

- Руководство Кыргызстана объявило о повышении пенсий на 7% с октября 2025 года. Кроме того, все пенсии тех граждан, у кого недостаточно трудового стажа, будут доведены до прожиточного минимума пенсионера. Расскажите о механизме реализации этого решения, и на сколько в среднем увеличатся пособия по возрасту?

- Во-первых, позвольте отметить, что в рамках государственного социального страхования гражданам, имеющим необходимый страховой стаж, предоставляется право на пенсии по возрасту, по инвалидности и по потере кормильца.

В рамках очередного реформирования пенсионной системы в прошлом году были включены нормы по минимальному требуемому стажу, в связи с чем, право на пенсии имеют только застрахованные лица, имеющие требуемый стаж, при этом базовая часть пенсии теперь назначается и выплачивается в полном установленном размере, без пропорционального исчисления в зависимости от стажа.

Кроме того, с 1 октября 2024 года была произведена индексация страховой и базовой частей пенсии, за счет чего удалось достигнуть показателя полных пенсий не менее 6900 сомов. Вместе с тем, была установлена норма по назначению пенсий в размере не менее 6900 сомов и после этой даты.

В этом году, с 1 октября планируется проиндексировать страховые части пенсии на коэффициент индексации 1,10, то есть 10%. Это выше ранее предусмотренного уровня в 7%, заложенного при формировании бюджета Социального фонда на 2025 год. Повышение обусловлено ростом средней заработной платы и индекса потребительских цен по итогам 2024 года, а также направлено на дальнейшую поддержку жизненного уровня пенсионеров.

Как уже было выше сказано, страховые части пенсий будут увеличены на 10 процентов, но не менее чем на 600 сомов, а для пенсий, страховые части которых больше 50 тысяч сомов, размер повышения составит 5 тысяч сомов.

Также, во исполнение статьи 44 Конституции Кыргызской Республики, будет предложено, чтобы общий размер вновь назначаемых с 1 октября 2025 года пенсий с учетом надбавок не был меньше 7100 сомов (ПМП за 2024 год составил 7 064 сома), за исключением случаев, предусмотренных Законом КР «О государственном пенсионном социальном страховании».

По предварительным расчетам, после индексации средний размер пенсии по республике составит 11 226 сомов, и повышение охватит более 818 тыс. пенсионеров.

Также, в целях обеспечения дальнейшей поддержки жизненного уровня пенсионеров, Социальным фондом с учетом финансовых возможностей бюджета на ежегодной основе будет продолжена практика повышения пенсий, путем проведения индексаций.

- Понятно, что повышение пенсий зависит от возможностей бюджета. Мы видим, что экономика Кыргызстана сейчас находится на подъеме, принята серьезная программа развития страны до 2030 года, где блок социальных вопросов отнесен к первостепенным приоритетам государства. В этой связи, если мы посмотрим чуть дальше, то на ближайшие 5 лет, какие задачи поставлены перед Социальным фондом в плане пенсионного обеспечения как пожилых граждан, так и уязвимых категорий населения, которые напрямую зависят от пособий?

- В последние десятилетия возникло широкое понимание важности пенсионной системы для экономической стабильности государства и социального обеспечения стареющего населения.

На протяжении более десяти лет пенсионная система является финансово стабильной и обеспечивает достойную поддержку пенсионеров. Пенсионеры составляют чуть более 11 процентов населения страны, а система пенсионного обеспечения по старости охватывает почти всех людей старше пенсионного возраста, при этом средняя пенсия превышает фактический прожиточный минимум для пенсионеров почти в 1,5 раза. Пенсионные расходы составляют около 8 процентов ВВП, что является высоким показателем для стран с аналогичным уровнем доходов на душу населения.

Система пенсионного обеспечения является многокомпонентной и предусматривает сочетание четырех основных элементов:

а) базовой части пенсии, призванной активно решать проблему сокращения бедности;

б) страховых частей пенсий, формируемых за счет взносов и увязанная с заработной платой и продолжительностью жизни; эта составляющая призвана компенсировать работнику часть его заработка;

с) накопительной частью пенсии, представляющие, в сущности, счет сбережений самого работника, но используемая в различных вариантах;

d) «добровольной составляющей», которая может предусматривать различные схемы.

В силу ряда причин система пенсионного обеспечения, включающая перечисленные выше элементы, способна более эффективно и рационально обеспечить гражданам пенсионный доход на основе диверсификации.

Также важным критерием борьбы с бедностью среди пенсионеров является ежегодно проводимая индексация пенсий на рост инфляции и заработной платы, установление базовой части пенсии детям, потерявшим одного родителя в размере 3000 сомов, обоих родителей – 6000 сомов, установление некоторых видов выплат к пенсиям и т.д.

Вместе с тем, эффективная и действенная система социального страхования и пенсионного обеспечения должна способствовать поддержанию достаточного жизненного уровня пожилых граждан и требует упреждающих мер по обеспечению финансовой устойчивости пенсионной системы, усилению страховых принципов для достижения национальных целей развития.

В этой связи Социальным фондом в рамках реформирования на постоянной основе проводятся параметрические корректировки пенсионной системы с учетом социальной, экономической и демографической ситуации в республике. Последний этап реформирования, реализованный в 2024 году, был направлен на усиление страховых принципов назначения пенсии и повышение ответственности граждан в формировании пенсии. Учитывая, что новые изменения в законодательстве в сфере государственного социального страхования введены не так давно, определить, какое влияние это окажет на пенсионную систему, пока преждевременно.

Главной задачей Соцфонда остаётся повышение уровня пенсионного обеспечения с учетом финансовых возможностей Пенсионного фонда и республиканского бюджета.

По результатам проводимых реформ и индексации пенсий удалось достичь уровня пенсий не ниже прожиточного минимума пенсионера. При этом сама индексация пенсий за последние три года осуществляется значительными темпами:

-в 2022 году пенсии повысились в среднем на 33%, или около 2000 сомов;

-в 2023 году без участия республиканского бюджета страховая часть пенсий до 30 тыс. сомов увеличена на 38% или в среднем на 1700 сомов;

- с 1 июля 2024 года пропорционально начисленная базовая часть пенсии доведена до установленного размера базовой части пенсии (3170 сомов), повышение коснулось почти 98 тысяч пенсионеров;

- с 1 октября 2024 года в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 28 июня 2024 года № 168 и постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 29 августа 2024 года № 534 страховые части пенсий были увеличены на 18%, но не менее чем на 1000 сомов.

Вместе с тем, во исполнение норм статьи 44 Конституции Кыргызской Республики, для пенсионеров с общим размером пенсии (с учетом надбавок) ниже прожиточного минимума (6900 сомов), сложившегося за предыдущий год, произведена индексация базовой части пенсии с учетом доведения общего размера таких пенсий до 6900 сомов, за исключением случаев предусмотренных Законом КР «О государственном пенсионном социальном страховании».

Таких показателей удалось достигнуть за счет повышения заработных плат для некоторых категорий служащих и в целом по республике, что повлияло на рост сбора страховых взносов, показатель которого за последние четыре года вырос почти в два раза, даже несмотря на то, что для субъектов предпринимательства ставки тарифов страховых взносов в 2024 году были снижены с 27,25% до 12,25%.

Учитывая демографические и экономические вызовы, Соцфондом и в дальнейшем планируется проведение параметрических изменений, направленных на укрепление устойчивости пенсионной системы. В числе приоритетных задач остаются обеспечение своевременной и адекватной индексации пенсий с учётом роста средней заработной платы и уровня инфляции, совершенствование процессов назначения и выплаты пенсий, развитие цифровых сервисов для удобства граждан. Все эти меры направлены на устойчивое развитие пенсионной системы и повышение качества жизни пожилых граждан и уязвимых категорий населения.

- Какие ключевые изменения были приняты в рамках реформирования пенсионной системы и тарифной политики, и как они повлияют на пенсионные права граждан?

- В рамках очередного этапа реформирования пенсионной системы, в целях создания эффективной и действенной системы социального страхования и пенсионного обеспечения, способной обеспечить достойный уровень жизни пожилых граждан и сохранить финансовую устойчивость пенсионной системы, а также усиления страховых принципов разработан соответствующий законопроект и принят Законом КР от 10 мая 2024 года № 84.

В частности, в соответствии с законодательством, принятым в целях реализации стратегии устойчивой пенсионной системы «Келечек булагы», базовая часть пенсии теперь назначается в полном размере, право на получение пенсии по случаю потери кормильца увеличено с 16 до 18 лет. Затем на получение такой пенсии имеют право не только обучающиеся на очной форме до 23 лет, но также обучающиеся заочно и в зарубежных образовательных учреждениях.

Вместе с тем, период ухода за ребёнком, засчитываемый в страховой стаж, продлён с шести до девяти лет, срок получения своевременно невостребованных пенсий продлен с 3 до 5 лет, сохраняются установленные доплаты с учетом районного коэффициента.

Кроме того, процедура назначения пенсии по возрасту была упрощена, и теперь справка о заработной плате до 1996 года не требуется, а если есть взносы за 1 год после введения персонифицированного учета, то автоматически начисляется стаж до этого периода 16 лет для мужчин и 11 лет для женщин и т.д.

- Вы упомянули про Стратегию устойчивой пенсионной системы Кыргызской Республики «Келечек булагы», в рамках которой в основном мероприятия уже исполнены. Можете подробнее рассказать, что ожидается в краткосрочной и долгосрочной перспективе в направлении развития пенсионной системы, как может измениться пенсионное обеспечение в рамках следующего этапа реформирования?

- Социальная значимость системы пенсионного обеспечения для общества в настоящее время широко признана, ее следует понимать как производительный фактор экономического развития.

Сфера влияния действий Социального фонда выходит далеко за рамки пенсионной системы. В этой связи возникает особая необходимость в ее совершенствовании, сохранении финансовой устойчивости, достижении достаточности пенсий.

История социального страхования также показывает, что эффективная экономика и эффективные системы пенсионного обеспечения должны развиваться рука об руку, и что последняя не является тормозом первой. Очевидно, что мы будем развивать свою систему пенсионного обеспечения в соответствии со своими социально-экономическими потребностями и обстоятельствами. Тем не менее, исходя из мирового опыта, идея для нашей республики ясна: эффективные и действенные системы социального страхования и пенсионного обеспечения являются ключом к долгосрочному социально-экономическому развитию.

Необходимо динамическое развитие системы социального страхования, движение вперед, новый взгляд и поддержка развития, которая будет способствовать инновационному использованию комплексных, упреждающих и перспективных политик пенсионного обеспечения с ближайшей целью сохранения финансовой устойчивости и долгосрочной целью обеспечения достойной старости. Для чего, конечно же, потребуются адаптированные реформы, в том числе направленные на снижение уровня теневой экономики и повышения качества услуг, социальной ответственности как бизнеса, так и самих граждан.

В этой связи, не менее важно отметить, что в перспективе будет продолжена практика регулярных индексаций пенсий, а также произойдут преобразования, обеспечивающие достойную старость наших граждан и финансовую устойчивость пенсионной системы на долгие годы вперед на основе полноценной и самодостаточной солидарно-накопительной системы.

В этой связи, в ближайшем будущем Социальный фонд приступит к разработке следующего стратегического документа, направленного на реформирование пенсионной системы с дорожной картой вплоть до 2040 года.

При разработке стратегии развития пенсионной системы мы планируем создать обширную рабочую группу, в которую войдут все заинтересованные стороны, в том числе представители общества, госорганов, парламентариев и ряда научных институтов.

Такая значительная работа предполагает необходимость учета мнения всех сторон, а также научную обоснованность нововведений.

Источник: Кабар