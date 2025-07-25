В Кыргызстане упростят регистрацию мобильных телефонов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Функции регистрации телефонов будут переданы отечественным операторам

В Кыргызстане упростят регистрацию мобильных телефонов, этим будут заниматься местные операторы. Садыр Жапаров подписал указ о модернизации системы идентификации мобильных телефонов и других устройств, подключающихся к сети.

Отмечается, что решение принято для снижения общественного недовольства и повышения доступности услуги для граждан.

Кабмину поручено в течение месяца пересмотреть правила регистрации устройств, сделать процедуру проще и доступнее, улучшить качество обслуживания.

Также функции регистрации телефонов будут переданы отечественной организации. Сейчас этим занимается иностранная компания. Решение принято для защиты персональных данных, цифрового суверенитета и интересов национальной безопасности.

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента.

Источник: vesti.kg

