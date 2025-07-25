На юге Кыргызстана произошло землетрясение

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Информация о возможных пострадавших и повреждениях зданий пока не поступала.

В Джалал-Абадской области Кыргызстана сегодня в 3.40 произошло землетрясение. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 3 километрах от села Кара-Булак, в 6 километрах от села Массы, в 7 километрах от села Эски-Массы, 9 километрах от села Алма, 11 километрах от города Кочкор-Ата, 11 километрах к от села Гелеген, 18 километрах от города Майлуу-Суу, 38 километрах от города Джалал-Абад.

Интенсивность землетрясения составила: в Массы, Кара-Булаке — около 4 баллов, Кочкор-Ата, Гелегене — 3,5 балла, Майлуу-Суу — 3 балла.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях зданий пока не поступала.