Проверка выявила нарушения при ввозе 14 тонн муки из Казахстана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проверка выявила нарушения при ввозе 14 тонн муки из Казахстана

Департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики провёл контрольные мероприятия на "Сводном посту", расположенном вблизи пункта пропуска "Чоң Капка" на кыргызско-казахском участке государственной границы.

В ходе проверки было выявлено нарушение фитосанитарных требований при ввозе на территорию Кыргызской Республики 14 тонн муки происхождением из Республики Казахстан.

Установлено, что сведения, указанные в фитосанитарном сертификате, не соответствовали данным, содержащимся в транспортных документах.

Источник: Вечерний Бишкек