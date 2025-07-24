Мэр Бишкека уволил главу Управления капстроительства и его замов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Айбек Джунушалиев остался недоволен работой чиновников
В мэрии столицы произошли кадровые изменения.
По информации пресс-службы муниципалитета, освобождены от занимаемых должностей начальник Управления капитального строительства Болот Чолпонбаев, а также его заместители - Болот Апилов и Адилет Турдуев.
Соответствующие распоряжения подписал мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев.
Напомним, ранее глава города совершил обход санитарных объектов в Ленинском и Первомайском районах, во время которого были высказаны замечания по качеству и объему выполняемых работ, а также за слабый контроль.
Ответственным службам поручено устранить нарушения в кратчайшие сроки.
Источник: vesti.kg