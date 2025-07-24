Мэр Бишкека уволил главу Управления капстроительства и его замов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Айбек Джунушалиев остался недоволен работой чиновников

В мэрии столицы произошли кадровые изменения.

По информации пресс-службы муниципалитета, освобождены от занимаемых должностей начальник Управления капитального строительства Болот Чолпонбаев, а также его заместители - Болот Апилов и Адилет Турдуев.

Соответствующие распоряжения подписал мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев.

Напомним, ранее глава города совершил обход санитарных объектов в Ленинском и Первомайском районах, во время которого были высказаны замечания по качеству и объему выполняемых работ, а также за слабый контроль.

Ответственным службам поручено устранить нарушения в кратчайшие сроки.

Источник: vesti.kg



