Скоро начнется строительство медицинского городка. Все больницы будут переведены в Кок-Жар, - Управделами президента

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мы начинаем строить медицинский городок.

В скором времени на окраине Бишкека начнется строительство медицинского городка. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.



Он 23 июля посетил Центр охраны материнства и детства, где ознакомился с состоянием здания после капитального ремонта. По словам Туманбаева, все больницы страны должны соответствовать таким условиям.



«Мы начинаем строить медицинский городок. Все больницы будут переведены туда — в Кок-Жар», - сказал он.



Ранее Минздрав сообщал, что строительство медицинского городка планируется на юго-востоке Бишкека. В городке разместятся национальные медицинские центры:



- Национальный центр онкологии и гематологии;



- Национальный центр охраны материнства и детства;



- Национальный госпиталь;



- Национальный центр фтизиатрии;



- Национальный центр кардиологии и терапии;



- Национальный хирургический центр.

Источник: АКИpress

