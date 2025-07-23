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Скоро начнется строительство медицинского городка. Все больницы будут переведены в Кок-Жар, - Управделами президента

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мы начинаем строить медицинский городок.

В скором времени на окраине Бишкека начнется строительство медицинского городка. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

Он 23 июля посетил Центр охраны материнства и детства, где ознакомился с состоянием здания после капитального ремонта. По словам Туманбаева, все больницы страны должны соответствовать таким условиям.

«Мы начинаем строить медицинский городок. Все больницы будут переведены туда — в Кок-Жар», - сказал он.

Ранее Минздрав сообщал, что строительство медицинского городка планируется на юго-востоке Бишкека. В городке разместятся национальные медицинские центры:

- Национальный центр онкологии и гематологии;

- Национальный центр охраны материнства и детства;

- Национальный госпиталь;

- Национальный центр фтизиатрии;

- Национальный центр кардиологии и терапии;

- Национальный хирургический центр.

Источник: АКИpress
 

           