Скоро начнется строительство медицинского городка. Все больницы будут переведены в Кок-Жар, - Управделами президента

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мы начинаем строить медицинский городок.
В скором времени на окраине Бишкека начнется строительство медицинского городка. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.
Он 23 июля посетил Центр охраны материнства и детства, где ознакомился с состоянием здания после капитального ремонта. По словам Туманбаева, все больницы страны должны соответствовать таким условиям.
«Мы начинаем строить медицинский городок. Все больницы будут переведены туда — в Кок-Жар», - сказал он.
Ранее Минздрав сообщал, что строительство медицинского городка планируется на юго-востоке Бишкека. В городке разместятся национальные медицинские центры:
- Национальный центр онкологии и гематологии;
- Национальный центр охраны материнства и детства;
- Национальный госпиталь;
- Национальный центр фтизиатрии;
- Национальный центр кардиологии и терапии;
- Национальный хирургический центр.
Источник: АКИpress