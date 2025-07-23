Счетная палата выявила пробелы в закупках «Асман Эйрлайнс» на 93 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Счетная палата выявила пробелы в закупках «Асман Эйрлайнс» на 93 млн сомов

Компания «Асман Эйрлайнс» осуществила закупки на 92.9 млн сомов с нарушением требований прозрачности. Об этом говорится в отчете Счетной палаты в рамках аудита за 2023-2024 годы.

Как установило ведомство, информация о 34 договорах, заключенных по прямому методу, не была размещена на официальном портале госзакупок.

«Нарушение зафиксировано в части несоблюдения пункта 13 раздела 3 Типового порядка, утвержденного постановлением кабмина от 10 июня 2022 года №301. Документ регулирует закупки для государственных и муниципальных предприятий, а также хозяйственных обществ с долей государства 50% и более, включая их дочерние структуры», – подчеркнули аудиторы.

Счетная палата рекомендовала компании обеспечить публикацию всех сведений о заключенных прямых договорах на портале, как того требует действующее законодательство.

Источник: economist.kg