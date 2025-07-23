Ограничения усилены: в Бишкеке на 4 часа увеличили запрет на проезд большегрузов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Cоответствующие ограничения распространяются на временной промежуток с 10:00 до 20:00.

В Бишкеке продлено время действия дневных ограничений на движение тяжеловесных грузовиков с 09:00 до 19:00 до нового интервала — с 07:00 до 21:00. Об этом сообщили в мэрии столицы.

По данным муниципалитета, меры будут действовать до 1 октября 2025 года и касаются транспорта с разрешенной максимальной массой свыше 18 тонн. Решение принято в целях повышения безопасности, сохранения дорожного покрытия и продления срока эксплуатации городских улиц.

«Временное ограничение не распространяется на автомобили, перевозящие гуманитарную помощь, скоропортящиеся продукты, а также на технику, задействованную в дорожных и муниципальных работах», — уточнили в муниципалитете.

Контроль за соблюдением усилят: ежедневные рейды будут проводить муниципальная инспекция и УПСМ. Нарушители понесут ответственность в соответствии со статьей 181 Кодекса КР «О правонарушениях».

Ранее, 17 мая, было введено аналогичное распоряжение, действующее с 20 мая по 1 октября с ограничениями с 09:00 до 19:00 при температуре воздуха от +28 °C.

При этом по республике, согласно решению Минтранса, соответствующие ограничения распространяются на временной промежуток с 10:00 до 20:00.

Источник: economist.kg