«Мейкин Азия» официально вошел во Всемирную ассоциацию фестивалей

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Мероприятие организовано на высшем уровне»

Международный музыкальный фестиваль «Мейкин Азия» официально вошел во Всемирную ассоциацию фестивалей. Об этом сообщил председатель международного жюри фестиваля Марьян Катароски.

Он особо отметил организацию VI фестиваля «Мейкин Азия», который в эти дни проходит в Чолпон-Ате.

«Мероприятие организовано на высшем уровне. Конкурс вырос, организаторы сделали грандиозную сцену, звук был потрясающий. Отдельно хочу выделить человека, который занимался графикой на экранах. Надеюсь, что фестиваль продолжит расти с каждым годом», - сказал Марьян Катароски.

Сегодня заключительный день фестиваля. Уже названы победители.

В конце праздничного концерта зрителей ждет выступление почетного и долгожданного гостя, победителя первого фестиваля «Мейкин Азия» - певца Димаша Кудайбергена.

Источник: vesti.kg



