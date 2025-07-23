Названы победители фестиваля «Meikin Asia 2025»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Первое место жюри присудили кыргызстанскому певцу
В Чолпон-Ате сегодня заключительный день международного музыкального фестиваля «Meikin Asia 2025», в рамках которого были названы победители.
Лауреаты были определены на основании оценок жюри.
1 место - кыргызский исполнитель Урмат Сатыбалдиев
2 место - Камир (Кыргызстан), Виталий Дроб (Республика Беларусь) и Кира Гоголадзе (Россия).
3 место - Полина Тасева из Македонии, Эдже Ата из Турции и Тулкин Таджиев из Узбекистана
Обладательницей гран-при фестиваля стала Стынчуляша Мария-Диана из Румынии.
А в результате интернет-голосования зрителей победителем был признан Кирилл Матвеев из Якутии.
В первый день фестиваля, 20 июля, все участники выступали на родном языке, а во второй день пели на иностранных языках.
Отметим, общий призовой фонд фестиваля составляет $20 тысяч. Обладатель гран-при получит $8 тысяч, а за первое место - $6 тысяч.
Сегодня заключительный день фестиваля. Апогеем концерта станет выступление почетного и долгожданного гостя, победителя первого фестиваля «Мейкин Азия» - певца Димаша Кудайбергена.
Источник: vesti.kg