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В Бишкеке будет жарко. Прогноз погоды на 24-27 июля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 24 июля будет солнечно. Ночью обещают +21 градус. Днем воздух прогреется до +37 градусов.

Какая погода будет в Бишкеке во второй половине недели, рассказали синоптики.

24 июля будет солнечно. Ночью обещают +21 градус. Днем воздух прогреется до +37 градусов.

25-26 июля погода существенно не изменится. Ночью ожидается +20 градусов, днем столбик термометра поднимется до +37 градусов.

27 июля переменная облачность. Ночью минимальная температура составит +21 градус. Днем будет +38 градусов.

           