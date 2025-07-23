При поддержке Азербайджана в Бишкеке построят еще одну современную больницу

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Уже начаты подготовительные работы

В Бишкеке по инициативе и при поддержке Азербайджана построят еще одну современную больницу. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его словам, изначально проект планировалось реализовать на Иссык-Куле, однако по итогам последнего официального визита президента Кыргызстана в Азербайджан было принято решение построить больницу в Бишкеке.

«Новая больница будет полностью оснащена необходимым оборудованием, уже начаты подготовительные работы», - добавил Туманбаев.

Источник: vesti.kg



