При поддержке Азербайджана в Бишкеке построят еще одну современную больницу

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Уже начаты подготовительные работы
В Бишкеке по инициативе и при поддержке Азербайджана построят еще одну современную больницу. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.
По его словам, изначально проект планировалось реализовать на Иссык-Куле, однако по итогам последнего официального визита президента Кыргызстана в Азербайджан было принято решение построить больницу в Бишкеке.
«Новая больница будет полностью оснащена необходимым оборудованием, уже начаты подготовительные работы», - добавил Туманбаев.
Источник: vesti.kg