На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Интенсивность землетрясения составила в селе Ачык-Суу 2 балла.

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 3 в эпицентре. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.

По его данным, подземные толчки зафиксированы вчера вечером — в 17.59. Очаг землетрясения располагался в 20 километрах к юго-западу от села Ачык-Суу, в 140 километрах к юго-западу от города Ош.

Интенсивность землетрясения составила в селе Ачык-Суу 2 балла.

Источник: 24.kg