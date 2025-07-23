Детсад в Караколе вернули в собственность государства

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по возврату на баланс Государства, незаконно приватизированных муниципальных объектов социальной инфраструктуры выявлены нарушения при приватизации здания детского сада и его территории общей площадью 35 соток, оценочной стоимостью 30 млн 872 тысячи сомов.

Установлено, что здание детского сада и его прилегающие участки ранее состояли на балансе муниципалитета города Каракол. Однако в 1999 году в нарушение действующего законодательства Кыргызской Республики и имеющихся нормативно-правовых актов, запрещающих отчуждение объектов социальной инфраструктуры, вышеотмеченные объекты были незаконно переданы в частные руки.

В ходе проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, здание детского сада и его территория на добровольной основе переданы на баланс муниципалитета г.Каракол.