Ташиев проинспектировал стройку ипотечных домов в Базар-Коргоне и Ноокене

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Местные власти не должны оставаться в стороне — нужно работать круглосуточно.

Заместитель председателя кабинета министров — председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев сегодня ознакомился с ходом строительства многоэтажных жилых домов, возводимых Государственной ипотечной компанией в городе Базар-Коргон Джалал-Абадской области.

В рамках инспекционного визита он посетил объект, где строится девятиэтажный жилой комплекс на 936 квартир, и дал конкретные поручения и указания ответственным лицам.

«Уважаемый президент неоднократно подчеркивал: в Кыргызстане не должно остаться граждан без собственного жилья. Каждый должен быть обеспечен домом. Мы все должны поддержать эту политику и как можно скорее ее реализовать. Местные власти не должны оставаться в стороне — нужно работать круглосуточно. Жилье должно быть качественным, и на стройке должны трудиться только граждане Кыргызстана. Не нанимайте иностранных рабочих только потому, что они дешевле. Даже если наши специалисты работают чуть медленнее или дороже, работу должны выполнять свои», — заявил Ташиев.

После этого он посетил объекты в сельском округе Масы Ноокенского района, где также ведется строительство ипотечного жилья. И здесь чиновникам были даны поручения по качеству и срокам работ.

По информации ГИК, аналогичное строительство ведётся и в городе Кочкор-Ата. В целом в Базар-Коргоне, Ноокене и Кочкор-Ате одновременно реализуются проекты по возведению почти 3000 квартир в многоэтажных домах.

Источник: Кабар