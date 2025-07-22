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В Кыргызстане за неделю выявили более 22 тысяч нарушений ПДД

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На штрафстоянку водворены 1 тысяча 986 автомобилей. 

В Кыргызстане с 14 по 20 июля зафиксировали 22 тысячи 880 случаев нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

Выявлены следующие нарушения:

  • управление транспортом без документов — 774 случая;
  • вождение в состоянии опьянения — 318;
  • незаконная тонировка стекол — 141;
  • нарушения с участием пешеходов — 988;
  • нарушения правил эксплуатации авто — 4 тысячи 253;
  • лихачество — 44;
  • превышение скорости — 3 тысячи 567;
  • управление транспортом с поддельными номерными знаками — 3;
  • прочие — 12 тысяч 789.

В ведомстве отметили, что на штрафстоянку водворены 1 тысяча 986 автомобилей. 

           