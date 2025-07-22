Бишкек, "САЯСАТ.KG". 24 июля часть Бишкека останется без воды почти на сутки
Пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, что 24 июля 2025 года в связи с плановыми работами временно прекратят подачу питьевой воды в одном из районов столицы.
Отключение воды продлится с 10.00 до 24.00 и затронет жилые дома, школы, детские сады, учреждения здравоохранения, другие социальные и промышленные объекты.
Зона отключения ограничена следующими улицами:
- проспект Чингиза Айтматова,
- улица Ахунбаева,
- улица Табалдиева,
- река Ала-Арча.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за временные неудобства и призывает горожан и организации заранее запастись питьевой водой.