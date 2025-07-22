24 июля часть Бишкека останется без воды почти на сутки

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 24 июля часть Бишкека останется без воды почти на сутки

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщает, что 24 июля 2025 года в связи с плановыми работами временно прекратят подачу питьевой воды в одном из районов столицы.

Отключение воды продлится с 10.00 до 24.00 и затронет жилые дома, школы, детские сады, учреждения здравоохранения, другие социальные и промышленные объекты.

Зона отключения ограничена следующими улицами:

проспект Чингиза Айтматова,

улица Ахунбаева,

улица Табалдиева,

река Ала-Арча.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за временные неудобства и призывает горожан и организации заранее запастись питьевой водой.