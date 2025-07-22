Около тысячи студентов отчислили из вузов на Иссык-Куле после проверки ГКНБ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.



ГКНБ КР в рамках проводимых профилактических мероприятий в сфере образования по искоренению коррупционных и иных противоправных проявлений отчислены около 1000 студентов ВУЗов, расположенных на территории Иссык-Кульской области.

В процессе комиссионной проверки на предмет посещаемости студентов и качества образования были выявлены студенты, которые игнорировали требования высших учебных заведений и специализированных учебных заведений.

В частности, за 2024-2025 гг. учебный сезон отчислены 941 студентов:

1. Иссык-Кульский государственный университет им. К.Тыныстанова отчислены – 779 студента;

2. Гуманитарно-естественнонаучный факультет КНУ им.Ж.Баласагына отчислены – 114 студента;

3. Каракольский медицинский колледж им. И.Ахунбаева отчислены – 48 студента;

ГКНБ КР продолжается работа в рамках плана мероприятий по борьбе с коррупционными проявления в системе образования и улучшению ее качества на местах.