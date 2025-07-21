Кыргызстан ратифицировал соглашение о прямом авиасообщении с Венгрией

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Документ был подписан 5 ноября 2024 года в Бишкеке, а Жогорку Кенеш одобрил его 4 июня 2025 года.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения между кабмином и правительством Венгрии о воздушном сообщении. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ был подписан 5 ноября 2024 года в Бишкеке, а Жогорку Кенеш одобрил его 4 июня 2025 года.

Соглашение создает правовую базу для запуска регулярных рейсов между двумя странами, включая перевозку пассажиров, грузов и почты.

Вступление документа в силу позволит открыть прямое авиасообщение, что, по мнению сторон, будет способствовать укреплению сотрудничества в экономической, туристической и других сферах.

Источник: economist.kg