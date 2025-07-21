В Бишкеке появится еще одна новая дорога

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общая протяженность построенной дороги составит 800 м., ширина – 8 м.
Возле ТЭЦ Бишкека появится новая дорога. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
Общая протяженность построенной дороги составит 800 м., ширина – 8 м. Для удобства пешеходов будет построен тротуар с одной стороны дороги шириной более 2 метров.
Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев проинспектировал начало строительства. Он осмотрел планируемый под строительство участок и дал ряд поручений.
Управлению по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек поручено проводить соответствующие работы.
Также поставлена задача рассмотреть возможность организации парковочных мест вдоль дорог и начать все подготовительные работы к строительству.
Источник: АКИpress