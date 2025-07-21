На Иссык-Куле стартовал международный фестиваль «Meikin Asia»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Это масштабная площадка, способствующая диалогу культур, укреплению дружбы и поддержке творчества»
На Иссык-Куле стартовал IV международный фестиваль музыки «Meikin Asia». 20 июля на ипподроме Чолпон-Аты состоялась церемония открытия грандиозного мероприятия.
Официальную церемонию открытия возглавили государственный секретарь КР Марат Иманкулов и заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Тимурлан Ажымалиев.
«Иссык-Куль сегодня становится духовным центром всей Азии. Мы всегда высоко ценим культуру, искусство и международное сотрудничество. Фестиваль «Meikin Asia» воплощает эти ценности, открывая путь молодым талантам и укрепляя культурные связи», - отметил Марат Иманкулов.
«Meikin Asia» — это не просто музыкальный конкурс, а масштабная площадка, способствующая диалогу культур, укреплению дружбы и поддержке творчества. Благодаря этому фестивалю молодые таланты выходят на международный уровень и укрепляют культурные связи», — сказал в своем выступлении заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Тимурлан Ажималиев.
Он отметил, что Кыргызстан подал официальную заявку на включение фестиваля в состав Всемирной федерации музыкальных фестивалей. По его словам, признание мероприятия на международном уровне позволит Кыргызстану укрепить свой статус активного участника глобальных культурных процессов.
В конкурсной программе примут участие представители 25 стран Азии и Европы, среди них:
Полина Тасева (Македония);
Анджела Шутич (Сербия);
Эсма Нуманович (Босния);
Габриэла Брайчич (Хорватия);
Майя Маринчич (Словения);
Невена Пейкова Светославова (Болгария);
Ариана Доготар (Молдавия);
Виталь Карабальо (Аргентина);
Дауд Шалхуб Николас (Испания);
Фредерик Д'Анджело, Арканжелино (Франция);
Санан Маммадли (Азербайджан);
Франклин Каллея (Мальта);
Мария-Диана Стынчуляша (Румыния);
Виталий Дроб (Беларусь);
Сильвия Виктория Рубин (Польша);
Телевандос Кристос (Греция);
Кира Гоголадзе (Россия);
Алмас Хусаинов (Татарстан);
Альфия Нигматуллина (Башкортостан);
Аварзед Наранбаатар и Алтанхуяг От Отгонболд (Монголия);
Едже Аса (Турция);
Бекжан Кайратулы (Казахстан);
Тулкин Таджиев (Узбекистан);
Кирилл Матвеев (Якутия);
Сафарзода Афзалшолх (Таджикистан).
Фестиваль продлится до 22 июля включительно. Каждый конкурс будет сопровождаться концертами с участием известных кыргызских и зарубежных звёзд. Почётными гостями фестиваля станут победитель I фестиваля «Мейкин Азия», известный певец Димаш Кудайберген, а также группа AY YOLA и исполнитель Севак.
Источник: vesti.kg