На Иссык-Куле стартовал международный фестиваль «Meikin Asia»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Это масштабная площадка, способствующая диалогу культур, укреплению дружбы и поддержке творчества»

На Иссык-Куле стартовал IV международный фестиваль музыки «Meikin Asia». 20 июля на ипподроме Чолпон-Аты состоялась церемония открытия грандиозного мероприятия.

Официальную церемонию открытия возглавили государственный секретарь КР Марат Иманкулов и заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Тимурлан Ажымалиев.

«Иссык-Куль сегодня становится духовным центром всей Азии. Мы всегда высоко ценим культуру, искусство и международное сотрудничество. Фестиваль «Meikin Asia» воплощает эти ценности, открывая путь молодым талантам и укрепляя культурные связи», - отметил Марат Иманкулов.

«Meikin Asia» — это не просто музыкальный конкурс, а масштабная площадка, способствующая диалогу культур, укреплению дружбы и поддержке творчества. Благодаря этому фестивалю молодые таланты выходят на международный уровень и укрепляют культурные связи», — сказал в своем выступлении заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Тимурлан Ажималиев.

Он отметил, что Кыргызстан подал официальную заявку на включение фестиваля в состав Всемирной федерации музыкальных фестивалей. По его словам, признание мероприятия на международном уровне позволит Кыргызстану укрепить свой статус активного участника глобальных культурных процессов.

В конкурсной программе примут участие представители 25 стран Азии и Европы, среди них:

Полина Тасева (Македония);

Анджела Шутич (Сербия);

Эсма Нуманович (Босния);

Габриэла Брайчич (Хорватия);

Майя Маринчич (Словения);

Невена Пейкова Светославова (Болгария);

Ариана Доготар (Молдавия);

Виталь Карабальо (Аргентина);

Дауд Шалхуб Николас (Испания);

Фредерик Д'Анджело, Арканжелино (Франция);

Санан Маммадли (Азербайджан);

Франклин Каллея (Мальта);

Мария-Диана Стынчуляша (Румыния);

Виталий Дроб (Беларусь);

Сильвия Виктория Рубин (Польша);

Телевандос Кристос (Греция);

Кира Гоголадзе (Россия);

Алмас Хусаинов (Татарстан);

Альфия Нигматуллина (Башкортостан);

Аварзед Наранбаатар и Алтанхуяг От Отгонболд (Монголия);

Едже Аса (Турция);

Бекжан Кайратулы (Казахстан);

Тулкин Таджиев (Узбекистан);

Кирилл Матвеев (Якутия);

Сафарзода Афзалшолх (Таджикистан).

Фестиваль продлится до 22 июля включительно. Каждый конкурс будет сопровождаться концертами с участием известных кыргызских и зарубежных звёзд. Почётными гостями фестиваля станут победитель I фестиваля «Мейкин Азия», известный певец Димаш Кудайберген, а также группа AY YOLA и исполнитель Севак.

Источник: vesti.kg



