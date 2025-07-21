В Балыкчи начали строить ипотечный жилкомплекс на 3,7 тыс. квартир

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Новый жилой массив станет одним из крупнейших в регионе

В Балыкчи Иссык-Кульской области состоялась церемония закладки капсулы под строительство нового ипотечного жилого комплекса. Об этом сообщил управделами президента Каныбек Туманбаев.

Планируется возведение современных 12-этажных домов, рассчитанных на 3,7 тысячи квартир.

«Всё это – яркое проявление политики, проводимой президентом Садыром Нуркожоевичем Жапаровым. Жилищный вопрос – первостепенная потребность каждого гражданина. Президент поставил этот вопрос в центр внимания государства. Планомерно реализуются меры, направленные на повышение качества жизни народа», - отметил Туманбаев.

Он добавил, что строительство жилья будет вестись поэтапно. Новый жилой массив станет одним из крупнейших в регионе и заложит основу для развития инфраструктуры и повышения комфорта городской среды.

Источник: vesti.kg



