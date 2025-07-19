Четверо детей, оставшихся без попечения родителей, возвращены в Кыргызстан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Минтруда продолжают работу по защите несовершеннолетних граждан

Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в тесном сотрудничестве с посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации вернуло на родину четырёх детей, оставшихся без попечения родителей на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минтруда.

Двое из возвращённых детей были переданы под опеку близких родственников, двое других временно размещены в специализированное детское учреждение города Бишкек. Министерство осуществляет необходимую работу по обеспечению прав, безопасности и социальной защиты этих детей.

«Министерство продолжит реализацию мероприятий по защите несовершеннолетних граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом, и будет и далее укреплять сотрудничество с государственными и международными организациями в этом направлении», - подчеркнули в ведомстве.

Источник: vesti.kg



