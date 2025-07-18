В Джети-Огузском районе милиционер спас пятерых тонущих подростков

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Данный факт зарегистрирован в ЕРПП Джети-Огузского РОВД, проводится соответствующая проверка.

Сотрудник Джети-Огузского РОВД Алишер Турусбеков в пляжной зоне села Боз-Бешик Джети-Огузского района спас тонущих подростков в озере Иссык-Куль.

Как сообщили в УВД области, сотрудник милиции оперативно среагировал, прыгнул в воду и самостоятельно спас двух детей. Остальных троих подростков удалось спасти совместными усилиями с отдыхающими, находившимися поблизости.

Так, в ходе проверки выяснилось, что на данном пляже отсутствует предупреждающий знак об опасном подводном обрыве. Было обнаружено место, где глубина воды резко увеличивается примерно с одного метра.

Отмечается, что спасенными оказались подростки из города Каракол в возрасте 13-14 лет, которые отдыхали на берегу озера вместе с родителями.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП Джети-Огузского РОВД, проводится соответствующая проверка.

Источник: Кабар