Камчыбек Ташиев вручил ключи от новых квартир пограничникам в Тамчы



Бишкек, "САЯСАТ.KG". 51 семья военнослужащих получила ключи от квартир.

В селе Тамчы Иссык-Кульской области 18 июля состоялось торжественное вручение ключей от служебных квартир военнослужащим Пограничной службы ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Впервые за годы независимости в регионе для пограничников были построены два современных многоквартирных служебных жилых дома.



51 семья военнослужащих получила ключи от квартир. Во дворе новостроек обустроены современная детская площадка и волейбольная площадка со специальным покрытием. Для военнослужащих созданы все условия для безопасного и уютного проживания.



В торжественной церемонии принял участие глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, он лично вручил ключи новосёлам.



«Создание достойных условий для жизни тех, кто стоит на страже государственной границы, — это важный шаг в укреплении доверия к службе и государству. Мы стремимся, чтобы служба в пограничном ведомстве была не только почётной, но и надёжно обеспеченной.



В этом году, в подтверждение государственной поддержки, принято решение увеличить с 1 июля этого года заработную плату офицерам на 20 тыс сомов, а в октябре будут повышены оклады других категорий военнослужащих», - заявил Ташиев, обращаясь к пограничникам.



Директор Погранслужбы ГКНБ Абдикарим Алимбаев отметил: «Пограничники достойно несут службу на передовых рубежах страны. Государственная забота, которую мы видим сегодня, — это признание их самоотверженного труда и преданности Родине».

Источник: АКИpress

