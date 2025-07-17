Счетная палата выявила финансовые нарушения в мэрии Таласа на 9 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Восстановлению подлежит 3.04 млн сомов, из которых на момент публикации возмещено 2.14 млн сомов.

Счетная палата КР по итогам аудита мэрии города Талас и ее структурных подразделений выявила финансовые нарушения на 9.07 млн сомов за 2023 год. Аудит проводился в рамках плана аудиторской деятельности на 2025 год, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно отчету, к восстановлению подлежит 3.04 млн сомов, из которых на момент публикации возмещено 2.14 млн сомов. Проверка охватывала как исполнение бюджетов, так и деятельность муниципальных предприятий.

Основные нарушения:

сверхнормативные выплаты заработной платы и иных денежных выплат — 5.91 млн сомов (восстановлено 132.3 тысячи сомов);

списание имущества и ТМЦ без документов — 503.1 тысячи сомов (восстановлено 452.8 тысячи сомов);

нарушения по учету дебиторской задолженности — 1.02 млн сомов (восстановлено 714.2 тысячи сомов);

завышение объемов или стоимости строительно-монтажных работ — 521.5 тысячи сомов;

использование бюджетных средств не по назначению — 241.4 тысячи сомов;

нарушения в учете основных средств — 657.9 тысячи сомов;

неперечисление или несвоевременное перечисление обязательных платежей — 15.4 тысячи сомов (восстановлены полностью);

нарушения при выплате командировочных и пособий — 2.4 тысячи сомов;

ошибки в начислении амортизации — 188.5 тысячи сомов (восстановлены полностью).

По результатам аудита материалы по муниципальному предприятию «Предприятие по оказанию коммунальных услуг» направлены в УГКНБ по г. Талас.

Счетная палата рекомендовала мэрии Таласа рассмотреть итоги аудита на заседании коллегии, принять меры по устранению нарушений и обеспечить безусловное исполнение выданных предписаний.