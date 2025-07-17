В Нарыне строится новый стадион на 4500 мест

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проект финансируется из республиканского бюджета.

Разработан эскизный проект стадиона «Ала-Тоо» на 4500 мест в городе Нарын, сообщает Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.

По данным ведомства, стадион отвечает современным требованиям, его территория занимает 3,6 га. Проект финансируется из республиканского бюджета.

На территории будут расположены раздевалки и столовые, общежитие, конференц-зал и несколько административных помещений. Также будут построены места для VIP-гостей и представителей СМИ.

Источник: Кабар