Нарушения на 794 млн сомов выявлены в ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Счетная палата провела аудит деятельности компании за два года

Нарушения на более чем 794 млн сомов выявлены в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Счетная палата провела аудит соответствия деятельности ОАО «Международный аэропорт Манас» (в настоящее время — ОАО «Аэропорты Кыргызстана») за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. Результаты аудита были рассмотрены сегодня на очередном заседании коллегии Счетной палаты.

В результате аудита были выявлены нарушения и недостатки на более чем 794 млн сомов. Среди выявленных нарушений:

- непринятие мер по осуществлению контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей, начисления и уплаты пеней и штрафов по ним — 28 млн 976,7 тыс. сомов;

- сверхнормативные расходы по оплате труда работников и другим выплатам в денежной форме — 543 млн 843 тыс. сомов;

- перерасход по товарно-материальным запасам и другим расходам — 941,6 тыс. сомов;

- завышение стоимости и/или объема строительно-монтажных работ — 5 млн 719,9 тыс. сомов;

- списание товарно-материальных ценностей и имущества без подтверждающих документов — 211 млн 476,1 тыс. сомов;

- использование имущества не по назначению и/или не в соответствии с целями ее приобретения— 1 млн 933,2 тыс. сомов;

- недостача (порча, утеря, хищение) имущества и денежных средств — 6,4 тыс. сомов;

- нарушения по учету дебиторской задолженности — 1 млн 245,8 тыс. сомов.

Источник: vesti.kg