Повесился на отопительной трубе - подробности смерти солдата в Базар-Коргоне

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В предсмертной записке 20-летний парень указал на психологическое давление со стороны сослуживца

Омбудсмен КР Джамиля Джаманбаева выражает серьезную обеспокоенность рядом случаев гибели военнослужащих срочной службы.

Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, Джамиля Джаманбаева отмечает, что отдельные трагические случаи могут быть связаны с нарушениями уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (так называемой дедовщиной), а также с недостаточным вниманием к морально-психологическому состоянию личного состава.

Акыйкатчы подчеркивает, что в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права каждый военнослужащий и призывник должны находиться под защитой государства.

Уполномоченный представитель Института омбудсмена в Джалал-Абадской области незамедлительно выехал в воинскую часть после получения информации о смерти солдата, проходившего службу в батальоне №5 Департамента охраны и конвоирования Государственной службы исполнения наказаний (ДОК ГСИН).

Воинская часть №5 расположена в селе Бешик-Жон Базар-Коргонского района. В ней несут службу 30 военнослужащих и 90 солдат-срочников.

По официальным данным, 16 июля в 5:30 утра в кабинете командира части было обнаружено тело солдата Т.Б., 2005 года рождения, уроженца Кочкорского района Нарынской области. Он был найден повешенным на собственном ремне, привязанном к отопительной трубе.

По данным ведомства, в ту ночь Т.Б. дежурил вместе с прапорщиком И.Ж.А. По словам сослуживцев, они играли в шашки, после чего Т.Б. отправился проверять полив газонов. Спустя около получаса его нашли мертвым.

По информации командира батальона, майора А.Д.У., солдат оставил предсмертную записку. Однако представители Института омбудсмена не смогли с ней ознакомиться, так как в части проводятся следственные мероприятия военной прокуратурой Джалал-Абадского гарнизона. Командир части А.Д.У. сообщил, что в записке Т.Б. указал на психологическое давление со стороны сослуживца.

Т.Б. проходил службу с 21 апреля 2025 года. Командир батальона отметил, что с момента прибытия в часть Т.Б., психолог рекомендовал вести за ним наблюдение. В связи с этим он был назначен радистом и сидел в приемной кабинета командира.

По словам сослуживцев, Т.Б. в течение трех месяцев службы вел себя спокойно, конфликтов не имел, был немногословным, физически крепким.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, следов насилия на теле не обнаружено.

Военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона ведет расследование. Возбуждено уголовное дело.

Джамиля Джаманбаева призывает руководство ГСИН провести комплексные меры по предотвращению трагических случаев. В частности, необходима внутренняя оценка психологического климата в подразделениях ДОК с привлечением профессиональных психологов и применением анонимных анкет. Письмо с более подробными рекомендациями по соблюдению прав военнослужащих будет направлено в ГСИН.

Источник: vesti.kg



