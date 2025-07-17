12-этажные дома, соцобъекты — Балыкчи хотят выделить 1 млрд сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В Балыкчи ведутся работы по 12 направлениям, включая ремонт дорог, озеленение, строительство жилья и социальных объектов.

Президент Садыр Жапаров рассматривает вопрос выделения 1 миллиарда сомов на развитие Балыкчи, сообщил управделами главы государства Каныбек Туманбаев во время рабочей поездки в город.

По его словам, эти средства хотят направить на строительство социальных объектов и общее повышение уровня жизни населения.

Кроме того, сообщил чиновник, по инициативе заместителя председателя кабмина, главы ГКНБ Камчыбека Ташиева на развитие города дополнительно выделяется 100 миллионов сомов. Эти средства пойдут на закупку автобусов и современной техники для МП "Тазалык".

В управделами отметили, что в первую очередь на центральных улицах города будет установлена современная система уличного освещения, аналогичная той, что реализована на проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке.

Также запланирована церемония закладки капсулы времени, означающей старт строительства 12-этажных ипотечных жилых домов.

В Балыкчи ведутся работы по 12 направлениям, включая ремонт дорог, озеленение, строительство жилья и социальных объектов.

Источник: Спутник