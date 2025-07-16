Государству вернули консервный завод в Араване

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по выявлению и возврату незаконно приватизированных имущественных комплексов на баланс государства возвращен государственный консервный завод расположенный в Араванском районе Ошской области с земельной площадью 2,57 га.

Так, по результатам следственно-оперативных мероприятий установлено, что в 2004 году земельный участок консервного завода был незаконно приватизирован муниципальными работниками, которые в дальнейшем намеревались осуществить раздел земельного участка и продать частным лицами под индивидуальное жилищное строительство без изменения категории земельного участка.

Вместе с тем, 04 июля т.г. решением суда постановление на основании, которой имущественный комплекс консервного завода передан в частую собственность признан недействительным и возвращен на баланс государства.

В настоящее время ГКНБ КР осуществляет дальнейшие мероприятия по выявлению и возврату незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов на баланс государства.