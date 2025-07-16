Сколько дорог отремонтировали в Бишкеке за полгода, рассказали в мэрии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Все работы выполнены МП «Бишкекасфальтсервис».
Сколько дорог отремонтировали за полгода рассказали в мэрии Бишкека. Муниципалитет предоставил отчет о завершении ряда крупных объектов улично-дорожной сети столицы.
Отмечается, что все работы проводились в рамках программы по модернизации транспортной инфраструктуры, включая капитальный ремонт, пробивку и реконструкцию трасс.
По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, завершена реконструкция:
- улицы Медерова от улицы 7 апреля до улицы Панфилова — 2,5 километра;
- проспекта Жибек Жолу от улицы Курманжан Датки до улицы Лермонтова — 1,8 километра;
- бульвара Молодой Гвардии от улицы Боконбаева до проспекта Жибек Жолу — 1,9 километра;
- улицы Шабдан Баатыра от улицы 7 апреля до улицы Лермонтова — 1,7 километра;
- улицы Кара-Дарьинская от улицы Медерова до улицы Льва-Толстого — 1 километр.
Также завершены работы в Ленинском районе:
- улица Береговая от улицы 50-летия Победы до улицы Семетей;
- улица Щорса от улицы Садырбаева до улицы Тыныбекова;
- улица Токтогула от улицы Бейшеналиевой до моста (южная сторона);
- заезд в Центр охраны материнства и детства с улицы Тыналиева.
В Октябрьском районе:
- 9 микрорайон от домов № 36/1 и № 36/2 до улицы Саманчина;
- 6 микрорайон, улица Сухэ-Батора от домов № 7, 9 до улицы Каралаева;
- 3 микрорайон от улицы Койбагарова до улицы Суеркулова;
- рынок «Орто-Сай» («Оберон»);
- 7 микрорайон от дома № 48/2 до дома № 49/6;
- улица Молдокулова, ДОО № 182.
В Первомайском районе:
- улица Исанова от улицы Васильева до улицы Щербакова;
- улица Пригород-7 от улицы Жаштык-5 до улицы Пригород-6;
- подъезд к Национальному госпиталю.
В Свердловском районе:
- стадион «Алга» от улицы Абдрахманова до улицы Усенбаева вдоль БЧК.
Все работы выполнены МП «Бишкекасфальтсервис».
Источник: 24.kg