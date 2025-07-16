В центре Бишкека не будет газа с 21 по 25 июля

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ограничение связано с работами по переврезке подземного газопровода

В центре Бишкека не будет газа с 21 по 25 июля. Об этом сообщает «Бишкекгаз».

Подача голубого топлива будет прекращена в районе, ограниченном улицей Калыка Акиева, проспектом Чуй, улицами Токтогула, Фрунзе, Ибраимова, Суюмбаева, Жукеева-Пудовкина, Суванбердиева, Киевской и Льва Толстого.

В том числе газ отключат на заводе «Кыргызавтомаш», в макаронном цехе, а также в банях «Жыргал» и «Байтур».

Ограничение связано с работами по переврезке подземного газопровода среднего давления.

Источник: vesti.kg



