Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ограничение связано с работами по переврезке подземного газопровода
В центре Бишкека не будет газа с 21 по 25 июля. Об этом сообщает «Бишкекгаз».
Подача голубого топлива будет прекращена в районе, ограниченном улицей Калыка Акиева, проспектом Чуй, улицами Токтогула, Фрунзе, Ибраимова, Суюмбаева, Жукеева-Пудовкина, Суванбердиева, Киевской и Льва Толстого.
В том числе газ отключат на заводе «Кыргызавтомаш», в макаронном цехе, а также в банях «Жыргал» и «Байтур».
Ограничение связано с работами по переврезке подземного газопровода среднего давления.
Источник: vesti.kg