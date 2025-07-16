Впервые в аэропорт «Манас» прибыл грузовой самолет COMAC C919

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Расписание регулярных рейсов находится в стадии формирования и будет объявлено в ближайшее время.

Впервые в Международном аэропорту «Манас» сегодня приземлился современный грузовой узкофюзеляжный реактивный самолет COMAC C919.

Как сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана», данный самолет произведён ведущим китайским авиастроительным концерном COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China). Рейс выполнен авиакомпанией YTO Airlines.

«Этот значимый шаг знаменует новый этап в развитии авиационной инфраструктуры Кыргызстана и укрепляет международное сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем», - отметили в компании.

Также сообщается, что открытие регулярных чартерных рейсов на данном грузовом воздушном судне позволит расширить возможности грузоперевозок, повысить эффективность логистики и стимулировать экономический рост региона.

Кроме того, расписание регулярных рейсов находится в стадии формирования и будет объявлено в ближайшее время.

Источник: Кабар