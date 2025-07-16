В Кыргызстан незаконно ввозили мопеды, скутеры и мотоциклы, ущерб - 48 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мототранспорт ввозился по поддельным документам

МВД КР выявило масштабную коррупционную схему, связанную с незаконным ввозом мототранспорта (мопеды, скутеры, мотоциклы) из Китая.

По информации пресс-службы ведомства, импорт осуществлялся с использованием поддельных документов, при этом объём двигателей намеренно занижался до 49 кубов, чтобы избежать обязательной уплаты таможенных платежей. На деле же объём большинства транспортных средств превышал 145 кубов.

Отмечается, что ключевую роль в схеме играла экспертная организация, специалисты которой выдавали фиктивные заключения за денежное вознаграждение в размере от 2 500 сомов, не проводя фактических исследований. С августа 2024 по июль 2025 года эта организация подготовила 4 388 заключений с ложными данными. Согласно официальному заключению СЭС при Министерстве юстиции, реальный объём двигателей составлял 147,9 куб. см.

Незаконно ввезённые мототранспортные средства продавались по упрощённым схемам, в том числе через интернет, в Бишкеке, Чуйской области и других регионах. Ущерб, нанесённый государственному бюджету, составил 48 млн 158 тыс. 300 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 336 УК КР (коррупция). Задержаны трое подозреваемых. Решением суда их заключили под стражу.

«Кроме нанесённого государству материального ущерба, выявленная схема представляет серьёзную угрозу общественной безопасности — мототранспортные средства с высокой мощностью, ввезённые без надлежащей проверки и учёта, эксплуатируются без соблюдения технических требований и контроля, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий и нарушений на дорогах», - добавили в МВД.

Источник: vesti.kg



