В Бишкеке задержаны чиновники и подрядчик за хищения при благоустройстве сквера

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Аудиторская проверка выявила ущерб в размере 5 млн 200 тыс. сомов.

В Бишкеке задержаны чиновники и подрядчик за хищения при благоустройстве сквера. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ КР.

По данным госкомитета, установлено, что в июле 2024 года МТУ «Новопавловка» был проведен тендер на благоустройство сквера протяженностью 800 метров (1,1 га) по улице Фрунзе на сумму более 29 млн сомов, подрядчиком стало ОсОО «Орбитал Строй».

С учетом дополнительных работ на сумму 2,8 млн сомов общая стоимость благоустройства составила 31 млн 910 тыс. 840 сомов. При этом отмечается, что фактические работы по благоустройству не были выполнены. Аудиторская проверка выявила ущерб в размере 5 млн 200 тыс. сомов.

В частности, МП «Зеленхоз» не принял на баланс сквер, так как поливная система подключена к питьевой воде, несмотря на имеющийся запрет. Но и МП «Зеленхоз» должно было обеспечить полив в целях сохранения высаженных растений, чего не было сделано.

Так, в связи с этим задержаны заместитель руководителя МТУ «Новопавловка» Р. Э. А., директор ОсОО «Орбитал-Строй» Д.Ж.Д. (подрядчик), С.Г.Д. (технадзор Ленинской районной администрации).

Источник: Кабар