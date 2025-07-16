Внимание! В Бишкеке частично изменены схемы движения автобусов № 166 и 61

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В связи с реабилитацией улицы Гоголя временно изменена схема движения автобусного маршрута № 166.

В Бишкеке частично изменены схемы движения автобусов № 166 и 61, сообщает пресс-служба мэрии города.

Уточняется, что в связи с реабилитацией улицы Гоголя временно изменена схема движения автобусного маршрута № 166. Кроме того, в рамках улучшения работы сети общественного транспорта изменена схема движения автобусного маршрута № 61.

Муниципалитет просит отнестись с пониманием к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом.

Источник: 24.kg